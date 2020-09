Maniche e a dívida do Sporting por Rúben Amorim: «Isto tem a ver com dignidade ou vergonha»

Maniche criticou duramente a direção de Frederico Varandas pelo facto de o facto de o Sporting ter contratado Rúben Amorim ao Sp. Braga e de ainda não de ter pago o valor estipulado. No dia em que os dois clubes anunciaram ter chegado a um novo acordo para o pagamento da dívida, o antigo jogador, em declarações proferidas no programa 'Futebol Total, do Canal 11, diz que a "a pandemia serve para umas coisas e não para outras".





"Podia dizer muita coisa acerca disto, mas não quero perder tempo com números, não vale a pena. Os números estão expostos. Vou pela coerência, pela dignidade que a instituição Sporting teve ao longo destes anos todos. Até aos últimos anos, o Sporting nunca esteve numa situação destas", começou por constatar o antigo internacional português, que passou pelos nos leões."Quando se contrata um treinador, um jogador ou quem quer que seja tem de se pagar! Ponto! Não há volta a dar! Pode haver a desculpa da pandemia, mas o Sporting contratou um jogador pelo qual pagou 6,5 milhões de euros, o Pedro Gonçalves. Por isso a pandemia serve para umas coisas e para outras já não serve. Se as pessoas não pagarem a água, a luz e a renda vão ter lucro ao final do ano, provavelmente", acrescentou, referindo-se aoonde o Sporting teve um resultado positivo.E prosseguiu: "Isto tem a ver com dignidade ou com a vergonha que pode existir. Podes por as desculpas na pandemia para manipular a realidade. O Sporting contratou um treinador e tem de pagar! Ainda bem que existe este acordo, para o bem de todos, mas nós gostamos que futebol seja transparente. Eu não vi o acordo. Os adeptos do Sporting têm de ver esse acordo.""Quando vais à televisão implorar aos adeptos para irem ao estádio apoiar a equipa, nos bons e nos maus momentos.... O adepto tem o direito de saber o que se passa no clube, tem de saber o que se passou neste acordo. Ninguém sabe o que se passou", concluiu Maniche.