Manifestação contra Varandas levou 10 adeptos a Alvalade

A manifestação convocada por elementos próximos do antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, para exigir a demissão de Frederico Varandas, levou somente 10 adeptos às imediações do Estádio de Alvalade, após o dérbi com o Benfica. Sob observação atenta das forças policiais – elementos da Unidade Especial da Polícia e spotters –, os adeptos, que se reuniram próximo da saída das garagens, dispersaram tranquilamente, enquanto não chegava a caixa de segurança oriunda do Estádio da Luz. Mesmo nesse momento, reinou a tranquilidade no estádio.Zeferino Boal, candidato a ‘vice’ leonino nas últimas eleições pela lista de José Maria Ricciardi, apresentou denúncia no Ministério Público contra Varandas, alegando violação do Estatuto dos Militares das Forças Armadas e Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. No cerne da queixa está a alegada incompatibilidade de Varandas, militar de carreira, com as antigas funções de diretor clínico e, hoje, como líder do Sporting. A Record, fonte oficial dos leões catalogou como "patética" a acusação de Boal.