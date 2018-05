Manuel Fernandes relatou o que viu na última terça-feira na Academia de Alcochete, onde estava a trabalhar quando ocorreram as agressões aos jogadores e equipa técnica do Sporting. O antigo jogador dos leões fala de revolta.

"Quem esteve lá, quem sentiu na pele fui eu. Eu é que vi tudo, tudo. Se os jogadores ou as pessoas que estavam perto dos jogadores se virassem à claque, aquilo podia dar uma desgraça muito, muito, muito grande. A mim ninguém me agrediu, com toda a sinceridade. Agora, quando vejo o Bas Dost… Não vi a agressão, mas vi-o a jorrar sangue no chão e os enfermeiros de roda dele. Revoltei-me de tal maneira que chamei tudo a toda a gente. Nem sei o que disse. Aí apeteceu-me correr atrás deles. Porque é uma coisa impensável, isto não existe", referiu no programa Play-Off da SIC Notícias.

Continuar a ler

De resto, Manuel Fernandes deixou uma questão no ar sobre os invasores: "Aquilo é um filme de terror, uma coisa que nunca vi. Estava no meu gabinete com os meus colegas, ouvi barulho. E quanto saio pela porta, foi tudo atropelado e eles foram para o balneário, sabiam onde era o balneário. Como sabiam onde era o balneário?".

Autor: Luís Miroto Simões