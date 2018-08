A decisão da Comissão de Fiscalização foi concluída ontem, apenas 24 horas depois das últimas diligências, que incluíram troca de informação com Carlos Vieira. Um dos factos mais interessantes do processo, porém, está relacionado com Luís Roque, o único dos sete ex-dirigentes que não foi suspenso. Segundoapurou, tal ficou a dever-se ao facto de o responsável pela expansão das academias não se encontrar em Portugal, aquando da reunião que sentenciou a criação da Comissão Transitória da MAG, um dos elementos que mais contribuiu para as suspensões. Roque estava no Canadá com o ex-capitão Manuel Fernandes, que por essa razão também foi ouvido.