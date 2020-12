Manuel Fernandes: «Poder do futebol está nas mãos de outros clubes há muito tempo»

Manuel Fernandes considera que o "Sporting tem de ganhar mais" com vista a ser também "mais respeitado". À Rádio Renascença, o antigo capitão dos leões reagiu assim ao castigo aplicado a Rúben Amorim e sublinha que "é muito mais fácil castigar os treinadores e jogadores do Sporting, porque o poder do futebol está nas mãos de outros clubes há muito tempo".





Já sobre o jogo com o Paços de Ferreira desta noite, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal (21H15), Manuel Fernandes reconhece que os verde e brancos vão ter dificuldades. "Quem viu o jogo na Luz, em que o Paços de Ferreira vendeu cara a derrota e se calhar até de forma imerecida, sabe que o Sporting tem de jogar muito para ganhar. Tem de jogar nos limites", afirmou, analisando igualmente a ausência de Pedro Gonçalves . "O Pote tem feito golos, mas o Sporting tem soluções. O Tiago Tomás é uma boa alternativa, é uma boa solução, e até o João Mário pode jogar nessa posição. Não é por isso que o Sporting vai deixar de passar à eliminatória seguinte".