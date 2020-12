Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Manuel Fernandes sobre Tiago Tomás: «É um avançado móvel como eu fui» Antigo capitão identifica no perfil do jovem sinais daquilo que o próprio foi no passado





REFERÊNCIA. Manuel Fernandes elogia Tiago Tomás

• Foto: JOSÉ REIS/MOVEPHOTO