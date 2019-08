Manuel José avisa Keizer: «Cabeça do treinador é que fica sempre no cepo»

Manuel José, antigo treinador do Sporting, é um homem com muita experiência e sabe que a pesada derrota que o Sporting sofreu domingo diante do Benfica, na Supertaça, pode ter consequências.





"Perder 5-0 com o Benfica não é a mesma coisa que perder 5-0 com o Bayern Munique ou com o Manchester United", explicou, em declarações à Rádio Renascença, deixando depois um aviso a Marcel Keizer. "É com o Benfica, que é o principal rival, o rival da cidade. Pode deixar mossa em termos futuros e vai, de certeza, começar a levantar-se problemas, porque a cabeça do treinador é que fica sempre no cepo quando isto acontece e a contestação vai começar".