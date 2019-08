Manuel José e a atuação Bruno Fernandes na Supertaça: «Ele estava claramente afetado»

Manuel José não tem dúvidas que as notícias do mercado tiveram consequências na atuação de Bruno Fernandes no, que o Sporting perdeu diante do Benfica. O antigo treinador dos leões considerou, em declarações à Rádio Renascença, que o capitão "era um jogador tenso, nervoso, ansioso"."Isto tem sido um romance, um folhetim tremendo, e mexe com o inconsciente de um jogador. Ele estava claramente afetado, mas é de campeão, porque na segunda parte correu muito mais do que na primeira, quanto mais golos o Sporting sofria, mais ele corria, mais ele queria chegar à frente, mais ele queria fazer as coisas bem feitas, o que demonstra que tem caráter e personalidade", analisou.Para Manuel José o internacional português "foi nestes últimos dois anos o jogador mais importante do Sporting" e deixa um alerta: "Se o Bruno Fernandes for embora, o Sporting ficará muito mais fragilizado e pode agudizar as coisas."