Manuel José e a situação do Sporting: «Pressão só acaba com a queda do presidente»

Manuel José não tem dúvidas que a turbulência em que o Sporting está mergulhado só termina quando Frederico Varandas bater com a porta. É a única forma, acrescenta, de a equipa ter o incondicional apoio dos adeptos."A pressão só acaba com a queda do presidente. Neste momento a saída do presidente é a única hipótese de a equipa ter o apoio dos adeptos e de aligeirar esta situação", considerou o antigo treinador dos leões, na RTP3. "Vai aumentar a confusão e quanto mais confusão o Sporting tiver mais pressão eles [adeptos] fazem para correr com o presidente. É uma questão de honra colocarem o presidente fora. É a minha opinião."O técnico considerou que "esta direção tem o condão do desacerto" e alertou para a necessidade ter ter de haver alguém entre o presidente e o treinador "que dê o peito às balas"."Há anos péssimos, depois do que aconteceu na academia, este é horrível. Foi uma imprudência do Silas apresentar aquela equipa em Alverca, isto é dar pedras às claques que estão contra a direção por causa dos bilhetes", constatou Manuel José."Se o Sp. Braga e o V. Guimarães vierem por aí acima, o Sporting que se ponha à tabela, que tenha cuidado porque ainda fica abaixo deles com estas confusões todas", avisou.