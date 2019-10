Manuel José e o onze de Silas em Alverca: «Quando vi pensei 'o que é isto?'»

Inquéritos Quem é o principal responsável pela crise do Sporting? Jogadores

Manuel José, antigo treinador do Sporting, teceu duras críticas ao onze que Silas escolheu para defrontar o Alverca, na Taça de Portugal. O técnico falou mesmo "numa imprudência de todo o tamanho"."O Silas que me perdoe, mas esta oportunidade de uma vida caiu-lhe do céu aos trambolhões, ele tem ano e meio de futebol da 1.ª divisão. É a oportunidade da vida dele, não sabe quando vai ter outra. Não ponho em causa o seu valor, mas foi uma imprudência de todo o tamanho não saber, passar-lhe ao lado a situação tremenda que se vive no Sporting", disse Manuel José, na RTP3."Nos outros dois jogos o Sporting ganhou, mas num deles, com o Aves, foi dos piores jogos que vi nos últimos 10 anos. A qualidade de jogo, a pressão em cima dos jogadores era tremanda, mas o Sporting jogou zero", considerou.E voltou depois ao jogo em Alverca. "Da equipa titular estavam o Vietto e o Doumbia. No campeonato está na posição em que está; esta contestação ao presidente... Foi uma imprudência de todo o tamanho, quando vi a equipa pensei: 'o que é isto? Basta o Alverca marcar um golo e entra tudo em paranóia! A pressão vai matar estes jogadores, que não têm equilíbrio emocional para lidar com uma situação destas'. Isto é dar pedras àqueles que não gostam do presidente do Sporting. Este presidente já contratou 5 treinadores, agora está ele na calha para ser despedido."Manuel José analisou, depois, alguns jogadores do plantel. "O Sporting tem é que ganhar para acabar com a confusão que está instalada no clube. O Jesé é jogador de futebol? Acho que foi uma imprudência de todo o tamanho, mostrou não ter a noção exata do que se vive no Sporting. No plantel há apenas uns 12 ou 13 jogadores ao nível da grandeza do clube."E prosseguiu: "Quando vemos um jogador como o Mathieu que é um jogador de classe, que jogou no Barcelona, a jogar como um principiante, não aguenta a pressão... quando o Coates faz golos na própria baliza perfeitamente disparatados num jogo e faz três penáltis perfeitamente disparatados, está tudo explicado. A pressão emocional que têm em cima... Aqueles que deviam ser o suporte dos mais novos tremem que nem varas verdes. nenhum clube grande pode dizer que não joga para o título."A finalizar, deixou uma garantia: "Silas deu a cara no final, assumiu a derrota e eu quero que ele tenha sucesso. Mas com o equilíbrio emocional que o Sporting tem neste momento, estar a jogar em três sistemas, não dá."