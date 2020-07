'Marca' fala em acordo próximo entre Sporting e Betis por Zouhair Feddal

O Sporting estará em negociações avançadas com o Betis para a contratação do defesa central marroquino Zouhair Feddal, segundo adianta a 'Marca'. De acordo com a publicação espanhola, as duas partes estarão próximas de alcançar um acordo, que deverá fazer-se por uma verba em torno dos 3 milhões de euros, algo que representará uma mais-valia de 2,5 milhões para o conjunto andaluz, que há três anos havia pago somente 500 mil euros ao Alavés pela sua contratação.





Contratado em 2017, o defesa de 31 anos disputou em três temporadas até ao momento 59 partidas pela formação andaluza, pela qual marcou quatro golos, três deles logo na primeira temporada.