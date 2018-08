José Maria Ricciardi apresentou oficialmente a sua candidatura à presidência do Sporting e tem vindo a recolher apoios. Com efeito, ao que foi possível apurar por Record, o banqueiro conta com Eduardo Marçal Grilo, político e ex-ministro da Educação, na sua comissão de honra. Para além deste nome, também Bernardo Meyrelles, antigo presidente do Deutsche Bank Portugal, e Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo Português, estão com Ricciardi.