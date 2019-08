Marcel Keizer: «70 milhões por Bruno Fernandes? É barato»

Marcel Keizer admitiu na RTP 3 que ainda não sabe se pode contar com Bruno Fernandes na Supertaça. O técnico falou da importância do jogador, mas garante estar preparado para a sua saída, apesar de achar uma proposta de 70 milhões de euros... barata."Eu não posso prometer nada. Eu acredito que ele vai jogar, mas nunca podemos estar 100% certos. Não sou eu que decido isso no Sporting. Isto é futebol, a janela está aberta e quando a janela estar aberta nunca é muito bom para os treinadores.""Sim, tenho um plano A e um plano B e até um plano C que é necessário para toda a época. Foi para isso que trabalhamos na pré-época e também na época passada. Os jogadores estão preparados e esperamos apresentar a melhor equipa que tivermos.""É barato. O mercado existe e quando vemos o valor de outras transferências…Não sei qual vai ser a quantia, para mim não é importante mas é para o clube. Eu como treinador gostava de ficar com ele mas vamos ver.""O Bruno gosta de estar no Sporting, gosta de jogar aqui, gosta dos seus companheiros de trabalho, mas no futebol sabemos que mesmo gostando de um clube por vezes temos de sair mesmo jogando no seu país. Nós falamos só do Sporting, de futebol, e não de outras equipas.""Vão estar 22 jogadores em campo, e até domingo pode acontecer algo no mercado de negativo. Não é nada de especial, estamos desejosos de disputar este jogo."