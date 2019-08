Marcel Keizer: «Adeptos sabem que queremos ganhar e que jogadores vão dar o máximo»

Marcel Keizer enalteceu a postura dos adeptos do Sporting e sente que os simpatizantes leoninos reconhecem o trabalho do plantel para lutar por conquistas. À conversa com Bruno Lage no canal 11, o treinador leonino desejou ainda ver um "estádio cheio" na Supertaça com "muito barulho".





"Eles apoiam sempre a equipa, espero que o estádio esteja cheio. Que o façam muito barulho. Os jogadores precisam. É sempre fácil apoiar a equipa quando estamos em cima. Quando estamos em dificuldades, os adeptos apoiam-nos. Sabem que queremos ganhar e eles sabem que os jogadores vão dar o máximo.