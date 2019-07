Marcel Keizer: «Ainda não fizemos um bom jogo do início ao fim»

Na primeira vez que falou desde que começaram os trabalhos, Marcel Keizer admitiu estar preocupado com o facto de o Sporting ainda não ter ganho nesta pré-época e explicou por que motivo ainda não foi possível vencer."Ainda não fizemos um bom jogo do início ao fim. Estivemos bem em algumas partes dos jogos, noutras não tao bem. Aconteceu em todos os jogos. Temos de estar bem nos 90 minutos, mas de momento ainda não o conseguimos fazer", referiu o técnico à Sport TV.O primeiro compromisso oficial será diante do Benfica, na Supertaça, e Keizer garante que a equipa "está sempre confiante": Queremos jogar este tipo de jogos. Terminámos a última época com um jogo destes. É o que os jogadores adoram, tal como os treinadores. Será um jogo muito bom. Podemos usar as semanas que temos pela frente para nos prepararmos."Para já, segue-se o Liverpool, num particular na madrugada de quinta-feira que Keizer antevê complicado mas proveitoso. "Vai ser um jogo muito difícil, mas muito bom, claro. Se cometermos erros eles vão castigar-nos por isso. É um adversário com grande qualidade. A pré-época é difícil e serve para os jogadores ficarem melhores fisicamente."Battaglia recupera da grave lesão num joelho no seu país natal, a Argentina, e Keizer não consegue adiantar prazos para o regresso do médio, admitindo que a recuperação da mazela demorou mais do que pensava."Sei que não sou o médico, mas o Batta está a trabalhar no duro. Às vezes demora-se 7 meses, noutros 11. Ele vai voltar forte. De momento está a treinar na Argentina. É bom para ele e esperemos que volte fresco. Espero contar com ele ainda na pré-época, foi isso que pensei no final da época passada. Mas às vezes demora mais. Ele é bem-vindo, claro, mas não sei dizer ainda quando o voltaremos a ter", referiu.