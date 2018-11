Marcel Keizer foi apresentado em Alvalade: «Gostei do espírito e da energia dos jogadores»

Marcel Keizer foi apresentado esta segunda-feira em Alvalade. O treinador holandês chega do Al Jazira e foi o escolhido por Frederico Varandas para substituir José Peseiro à frente do comando técnico dos leões."As primeiras impressões são boas, gostei deste projeto, foi um pouco confuso no aeroporto.. Vi o jogo de ontem, houve muito espírito, muita energia. Todos no Sporting receberam-me bem.""Todos os treinadores têm a sua filosofia, mas o espírito e a energia foram fantásticos, a equipa pode melhorar, mas o espírito é bom.""As minhas equipas jogam com energia e espírito. Vi mais alguns jogos na semada passada, gosto da equipa e dos jogadores. Sei que posso acrescentar qualquer coisa como treinador. Quero incutir uma filosofia atacante", disse."Quando o clube falou comigo, fiquei honrado. Tudo aconteceu rápido e agora estou aqui sentado a fazer esta conferência de imprensa", referiu."O Sporting quer ganhar títulos, vamos ver se conseguimos fazer com que esta equipa seja forte. Estou feliz por ver que ganharam os últimos jogos e empataram com o Arsenal", terminou.