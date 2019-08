Marcel Keizer: «Bas Dost disse-me que se aparecesse um bom clube que queria sair»

Marcel Keizer esclareceu na conferência de antevisão ao jogo de domingo com o Portimonense que já sabia do desejo de Bas Dost em sair, sublinhando que respondeu antes que só sabia há uma semana por ter entendo mal a pergunta."Não houve dúvidas, apenas um mal entendindo. Vocês falam em português, traduzo para holandês e depois volto a inglês. Respondi que sabia há uma semana porque pensei que a pergunta fosse especificamente sobre a ida para o Frankfurt. Ele disse-me que se aparecesse um bom clube que queria sair. Portanto, já sabia. É normal, podemos falar em holandês", vincou o técnico do Sporting."Estive sempre em contacto com o presidente e o diretor desportivo. A transferência está em progresso mas não está ainda concluída", acrescentou Keizer, falando sobre um substituto para o avançado: "temos de ver. Temos Luiz Phellype para já. O novo avançado virá, tenho a certeza. Temos de aguardar. É sempre difícil preparar a equipa na janela de transferências, o Dala, por exemplo, saiu a meio da semana. É difícil mas não é uma desculpa, todos têm este problema.""Todos os avançados se encaixam no sistema, é importante fazer o sistema para os jogadores e não o oposto. Não podemos comprar qualquer avançado, portanto temos de ver as questões financeiras e o que está no mercado", rematou.Keizer falou ainda sobre a compatibilidade entre Bruno Fernandes e Vietto: "Começámos a época com os dois. Ambos gostam de jogar a 10 e temos de arranjar uma forma de que ambos joguem. Eles podem atuar juntos mas temos de fazer ajustes."