Marcel Keizer: «Bruno Fernandes é profissional e não vai distrair-se»

O Sporting parte este domingo à procura da 10.ª vitória consecutiva, no jogo frente ao Belenenses, no Jamor, mas Marcel Keizer não liga a estatísticas e só pensa nos três pontos. O técnico recorda-se das dificuldades que a equipa de Silas lhe colocou na partida da primeira volta e por isso sabe que não vai ser um jogo fácil... O holandês não gosta de falar de mercado nem de transferências, mas de uma coisa tem a certeza: Bruno Fernandes não vai deixar afetar-se pelos rumores do interesse do Manchester City."Antes de mais penso que temos de desejar que o Casillas tenha uma boa recuperação. Felizmente correu tudo bem e desejamo-lhe o melhor", começou por dizer o treinador do Sporting.Sobre uma possível saída de Bruno Fernandes para o Manchester City, e de como isso pode influenciar o rendimento do jogador no resto da época, Keizer confessa-se tranquilo. "O Bruno Fernandes é um excelente profissional e vai jogar sempre a 100 por cento esta época, isso não vai distraí-lo. Tem-se visto nos últimos jogos. Ele vai ser o mesmo profissional dos últimos jogos, está a ser uma época muito boa para ele.""A nossa equipa está muito bem, está com o espírito certo, com boa energia. A próxima vitória é importante, não me preocupo com estatísticas. Preocupo-me apenas com o próximo jogo. A nossa motivação está à vista, queremos ganhar. O Belenenses tem uma boa equipa, nestes últimos jogos luta por um lugar europeu, trata-se de uma equipa que joga com posse de bola, tem boa qualidade de passe e no jogo da 1ª volta estiveram bem", referiu.Se o Sporting derrotar o Belenenses garante desde logo o terceiro lugar. Será que depois o técnico holandês vai poupar jogadores a pensar na final da Taça de Portugal? "Primeiro temos de vencer este e só depois pensar nos jogos a seguir. E não vai ser um jogo fácil amanhã.... Já jogámos com vários onzes e ganhámos, mas o que interessa é isso mesmo, vencer, independentemente de quem possa jogar."