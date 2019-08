Marcel Keizer, treinador do Sporting, admitiu que espera contar com Bruno Fernandes no jogo de domingo frente ao Benfica, na Supertaça, mas lembrou que o mercado de transferências está aberto e o médio pode sair."Eu não posso prometer nada. Eu acredito que ele vai jogar, mas nunca podemos estar 100 por cento certos. Não sou eu que decido isso no Sporting. Isto é futebol, a janela está aberta e quando a janela está aberta nunca é muito bom para os treinadores", revelou o técnico numa entrevista que vai para o ar na íntegra a partir das 22h30 na RTP3.Recorde-se que o jogador tem sido muito cobiçado em Inglaterra. Esta quinta-feira, o Sporting recusou uma proposta do Tottenham pelo médio.