Marcel Keizer: «Bruno Fernandes? Por mim fechava-se já o mercado»

Marcel Keizer admitiu que um dos seus grandes desejos é a permanência de Bruno Fernandes no Sporting e que, por isso, estaria disposto a não receber mais reforços só para manter o capitão, num cenário em que o mercado encerraria já, impossibilitando mais mexidas."Por mim fechava-se já o mercado, era suficientemente bom para mim. Mas todas as equipas estão a ver o que acontece no que respeita a novos jogadores e possíveis contratações", disse o técnico à Sport TV.Na primeira vez que falou esta pré-temporada, o holandês disse que o Sporting "quer manter os melhores" mas admitiu dificuldades: "não estamos em posição de manter todos os jogadores, por isso acontecerá aguma coisa, mas espero que fique assim."No cenário de o médio deixar Alvalade, Keizer lembra que "depende de quem entrará": "mas um jogador da qualidade dele não se pode substituir."Quanto a reforços, Keizer sorriu perante o nome de Almada: "se gosto dele? Gosto de muitos jogadores. Se este é um deles? Talvez..."