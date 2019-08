Marcel Keizer chama júnior Joelson Fernandes para treinar com a equipa principal

O júnior Joelson Fernandes foi esta sexta-feira chamado ao treino da equipa principal do Sporting, que continua a preparar a visita ao Marítimo, no domingo, em jogo da primeira jornada da 1.ª Liga.





O extremo, de 16 anos, foi a novidade no treino dos 'leões', no qual Battaglia e Ristovski voltaram a realizar treino limitado. De acordo com uma nota publicada no sítio do Sporting na Internet, Jovane Cabral continua entregue ao departamento clínico.O Sporting volta a treinar no sábado de manhã, às 10:30, na Academia do clube, em Alcochete, onde, às 12:30, o treinador Marcel Keizer fará a antevisão da visita ao Marítimo, marcada para domingo, às 18:30.