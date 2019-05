Marcel Keizer chama juvenil ao treino e volta a contar com Jefferson

A presença do juvenil Nuno Mendes, algo que tem sucedido de forma pontual nas últimas semanas, foi a grande nota de destaque do regresso do Sporting aos treinos, num apronto já de olho na última jornada da Liga NOS, com um duelo com o FC Porto, marcado para as 18:30 de sábado.Nuno Mendes, de 16 anos, voltou a mostrar-se a Marcel Keizer, tal como Pedro Marques e Diogo Sousa, jogadores da equipa de Sub-23, isto num treino no qual marcou também presença o lateral Jefferson, já integrado sem limitações. O brasileiro, refira-se, encontrava-se fora de ação há cerca de um mês, podendo diante do FC Porto fazer o seu regresso aos relvados.De resto, os jogadores titulares de sábado, no duelo com o Tondela, "realizaram treino de recuperação no ginásio, à excepção de Renan Ribeiro, que treinou com os restantes no relvado". Já Rodrigo Battaglia "segue o plano de recuperação", ao passo que Bruno Gaspar "realizou treino condicionado".Na terça-feira, pelas 10:30, o Sporting prossegue a preparação para o clássico de sábado, com mais um treino à porta fechada na Academia.