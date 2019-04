Marcel Keizer chama três 'reforços' ao treino

O Sporting continua a preparar o jogo com o Belenenses da 32.ª jornada (sábado, 17H30) e, esta terça-feira, Marcel Keizer chamou dois sub-23, o guarda-redes Diogo Sousa e o avançado Pedro Marques, e o guardião júnior Anthony Walker.Rodrigo Battaglia é o único jogador dos leões entregue ao departamento médico.Para amanhã, está agendada nova sessão de trabalho, à porta fechada, pelas 10h30 na Academia Sporting. Sporting vai libertar Gonzalo Plata para que o extremo possa participar no estágio de preparação da seleção de sub-20 do Equador que, a partir de dia 23 de maio, vai participar no Campeonato do Mundo da categoria, que se disputa na Polónia. A SAD não era obrigada a libertar o jovem contratado no último mercado de inverno, mas também não criará qualquer tipo de dificuldades a um futebolista que se treina com a equipa principal mas que realizou apenas um jogo oficial pelos leões – na Liga Revelação, pelos sub-23, contra o Sp. Braga – e que, na realidade, até poderá sair valorizado com esta participação no Mundial. Caso não integrasse o estágio, no limite, Plata poderia ver o seu nome ‘cortado’ da convocatória de Jorge Célico, que chamou apenas quatro jogadores que atuam fora do Equador.Visto como uma das grandes promessas do futebol equatoriano, o avançado tem sido, apesar de ter apenas 18 anos, presença assídua na seleção de sub-20, pela qual conquistou já este ano o campeonato sul-americano do escalão.