Marcel Keizer com novidade no treino do Sporting

Boas notícias para Marcel Keizer este sábado: Mathieu foi reintegrado no treino do Sporting deste sábado de preparação para o jogo com o Marítimo (segunda-feira, às 19 horas). O central francês, de 35 anos, estava afastado da competição há mais de um mês, a cumprir o programa de recuperação muscular.Já os titulares do encontro com o Villarreal, da passada quinta-feira, realizaram trabalho específico de recuperação no ginásio. Entregues ao departamento clínico dos leões continuam Bruno Gaspar e Rodrigo Battaglia, que "realizaram tratamento e trabalho de recuperação das respetivas lesões", segundo o site oficial do Sporting.O plantel dos verde e brancos volta a treinar no domingo (10h30) e para as 12h30 está agendad a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo