Marcel Keizer confirma: «Bas Dost está apto mas não dá ainda para os 90 minutos»

Marcel Keizer confirmou que Bas Dost está disponível, mas "não para a totalidade da partida" de amanhã frente ao Belenenses (17h30)."Os lesionados são Bruno Gaspar e Jefferson, mas quanto a Bas Dost, está apto mas não dá ainda para os 90 minutos, tem de ser pouco a pouco. Vai estar com a equipa", afirmou em conferência de imprensa de lançamento do jogo que se irá realizar no Jamor.Quanto à possibilidade do internacional holandês vir a fazer dupla com Luiz Phellype, o técnico dos leões não hesitou. "Sim, é uma possibilidade, mas temos de olhar primeiro para Bas Dost. Tem de ser passo a passo para que recupere nas melhores condições".O brasileiro tem aproveitado ao máximo as oportunidades dadas por Marcel Keizer para integrar o onze, face à ausência de Bas Dost por problemas físicos, e regista cinco jornadas consecutivas sempre a marcar (um total de seis golos).Já no lote restrito de avançados leoninos que marcaram em cinco rondas seguidas do campeonato neste século, como Jardel, Slimani e... Bas Dost, Luiz Phellype está confiante em manter a sua média de golos diante do Belenenses SAD e continuar, assim, a perseguir a sua melhor temporada de sempre. É que com os atuais 15 remates certeiros apontados em 2018/19 – aos seis ao serviço dos leões junta-se os nove obtidos pelo Paços de Ferreira na 2ª Liga –, o avançado contratado em janeiro por 500 mil euros está a apenas um de igualar o seu melhor registo, que data de 2014/15, quando faturou por 16 vezes no Feirense.