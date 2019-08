Marcel Keizer: «Dérbis são dos melhores jogos da época»

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, considera que o jogo da Supertaça frente ao Benfica, no domingo, no Estádio do Algarve (20h45), vai ser especial pelo caráter decisivo e pela história entre os dois clubes.





"É uma supertaça, é um dérbi. Os dérbis são dos melhores jogos da época. Devido à conquista da Taça de Portugal, estamos aqui. É um jogo que os jogadores e os treinadores querem disputar. É uma partida especial que inaugura a época. Depois começa a Liga. Por serem rivais da mesma cidade será especial", destacou, durante a conversa com o treinador dos encarnados, Bruno Lage, transmitida no canal 11.