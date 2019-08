Marcel Keizer e o seu futuro em Alvalade: «Não posso pensar nos 'ses'»

Marcel Keizer afirmou este sábado que não pensa no seu futuro devido aos recentes resultados da equipa. O treinador do Sporting está focado no jogo com o Sp. Braga e quer encontrar um equilíbrio na formação leonina."Só penso no jogo e em ganhá-lo. Não posso pensar nos ‘ses’. Isso não está no meu pensamento, sou sempre positivo e a equipa está a melhorar. Espero um bom jogo da equipa amanhã.""Quando cheguei era uma equipa diferente. Temos alguns problemas no equilíbrio, isso tem a ver com a posse. Temo de encontrar um equilíbrio e ficará tudo bem. Não é que os jogadores não saibam jogar, temos jogadores muito bons, mas o equilíbrio é importante. Queremos pressionar alto e ganhar. Alguns jogadores chegaram mais tarde.""Tem um estilo diferente. Neste momento está bem e o treinador tem mérito. É uma boa equipa, mas a minha também e espero um bom jogo amanhã.""Eles jogaram e agora têm de recuperar para Alvalade, mas não é uma vantagem ou desvantagem, é bom jogar jogos. Mal posso esperar para jogar três jogos por semana."