Marcel Keizer: «Entre Sporting e Benfica não há segredos»

Marcel Keizer conhece bem a equipa do Benfica e acredita que Bruno Lage também tem poucas dúvidas sobre a do Sporting. Por isso, quando lhe perguntam que segredos do rival da Segunda Circular gostaria de conhecer antes do dérbi de amanhã, para a Supertaça, a resposta é simples: "Nenhum!""Acho que sabemos o suficiente sobre eles, e eles também nos conhecem bem, não há segredos", atirou o treinador holandês, na antevisão do primeiro jogo oficial da época.Keizer considera que o Sporting "está bem". "Esta temporada tivemos algumas dificuldades na pré-época, mas o que interessa é ter os jogadores em forma. Contámos com alguns jovens, fizemos algumas contratações e acredito que a meio da temporada a equipa estará mais forte do que neste momento. O objetivo de contratar reforços é melhorar..."O técnico não perdeu qualquer final desde que chegou a Alvalade, mas Keizer não dá muita importância a isso. "Só jogámos duas... Se fossem várias talvez se pudesse dizer isso. Sei o que os meus jogadores podem fazer, sei a pressão que representa esta final. Preparámos este jogo normalmente, como as outras finais."E por que razão o Sporting aparenta ser mais forte nas taças do que na Liga? "Não penso que tenhamos sido assim tão fortes. Fizemos bons jogos nas taças, mas não foi uma diferença tão grande. Na Liga o problema foi a consistência, vamos ver se melhoramos esse aspeto esta época."