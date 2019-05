Marcel Keizer: «Faremos tudo o que pudermos para ganhar a Taça de Portugal»

Marcel Keizer vincou esta quarta-feira a determinação do Sporting em conquistar no sábado a Taça de Portugal. O holandês sublinha o facto de o Sporting já ter triunfado na Taça da Liga (impôs-se ao FC Porto no desempate por penáltis) e insiste que o único pensamento do seu grupo de trabalho é amealhar mais este troféu.





"É uma final e só pensamos em vencê-la. É o que estamos a fazer. Já vencemos um troféu, mas este é maior para nós. Acho que faremos tudo o que pudermos para ganhar. E logo direi se esta é uma boa época", disse.Sobre o FC Porto, o holandês elogia "uma equipa muito forte, fisicamente poderosa e com muitos jogadores com qualidade individual", pelo que defende que o Sporting tem de exibir a melhor da sua qualidade, num desempenho perfeito.