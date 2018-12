Marcel Keizer: «Foi muito bom para a Academia»

Na análise a mais uma vitória do Sporting com o seu comando - foi a quinta em outros tantos encontros - Marcel Keizer destacou a atuação coletiva e o facto de os leões terem feito atuar vários jogadores formados na Academia, algo que o deixou satisfeito. Como também lhe agradou a atuação de Miguel Luís, jovem médio que se estreou a marcar pela equipa principal."A primeira parte foi muito boa. Fiquei feliz com o jogo. A partir dos 25 minutos deveríamos ter circulado mais a bola, mas estávamos cansados com toda aquela pressão. Marcámos dois golos, criámos oportunidades e fizemos o que todos os adeptos gostam quando estão a ver futebol. Fiquei feliz por isso. Na segunda parte fiquei satisfeito pelos miúdos. Podíamos ter feito mais golos e não o fizemos. Mas para a Academia foi muito bom, pois acabámos com cinco ou seis jogadores de lá. Foi bom de se ver", admitiu o holandês, em declarações à SIC."Feliz por ele e por toda a equipa. Foi uma atuação coletiva. É óbvio que todos querem marcar. Na posição dele não é normal marcar-se... Pode ser muito importante. Mas não fiquei só satisfeito pelo golo, mas também pela sua exibição""Temos de ver no domingo. Usámos este jogo para que todos fiquem no ritmo, para que os tenhámos disponíveis quando necessitarmos""Foi a única coisa menos boa da noite. A minha esperança é que seja tornozelo, mas não sabemos o que será"