Marcel Keizer: «Foi o nosso melhor jogo da época mas quero mais»

Marcel Keizer mostrou-se satisfeito pela vitória deste domingo frente ao Portimonense, apesar de dizer que ainda há aspetos a melhorar nos leões. O técnico elogiou ainda Vietto e desvalorizou o facto de a equipa estar, pelo menos provisoriamente, em primeiro lugar."Estivemos fortes, não muito, mas fortes. Estamos felizes com o resultado mas nesta equipa há mais possibilidades. Mas o resultado é bom, 3-1 fora de casa. Feliz pelos jogadores.""Sim, mas nos outros jogos também tivemos partes muito boas. Mas como treinador quero mais do que isto e vamos continuar.""Tentámos com ele ao meio e o Bruno na esquerda. Fizemos isto nos treinos, o Luciano está a melhorar e hoje mostrou a sua qualidade. E também com Acuña por trás, porque resolve problemas defensivos é uma boa combinação.""Jogámos três jogos, não podemos estar eufóricos. Para nós é ver as coisas positivas deste jogo, treinar e continuar, porque ainda há um longo caminho pela frente."