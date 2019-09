Marcel Keizer: «Foi um ótimo período mas é tempo para outra pessoa»

Marcel Keizer considerou positivo o tempo que esteve à frente do comando técnico do Sporting. Horas depois de ser consumada a sua saída , o treinador destacou os dois títulos conquistados no seu período."Todos aqui trabalham muito para ajudar o clube. As expectativas são muito altas. Espero que o clube tenha muito sucesso, como tivemos na época passada, em que ganhámos duas taças. É muito bom ver os adeptos a apoiarem e a ajudarem a equipa. Espero que, para a equipa, possam continuar a trabalhar no duro, como nos últimos 10 meses", referiu o holandês à Sporting TV.Keizer espera que haja união no futuro, algo que diz que "será bom para o clube": "Espero que o Sporting esteja unido e com isto quero dizer que Alvalade esteja com a equipa e assim os jogadores possam voar no relvado. Quanto todos apoiarem a direção e os jogadores, então será bom para o clube. Quero agradecer a todos os que trabalharam comigo. Foi um excelente período. Portugal é um país muito agradável para se trabalhar. Olho para trás e foi um ótimo periodo, com duas taças. Agora é tempo para outra pessoa, espero que o Sporting ganhe mais troféus no futuro."