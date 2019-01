Marcel Keizer: «Ganhámos mas não fizemos um bom jogo»

Marcel Keizer não ficou satisfeito com a exibição do Sporting diante do Belenenses, apesar do triunfo leonino. Ao contrário, o técnico elogiou a equipa de Silas."O adversário jogou bem e estou muito feliz com a vitória, mais do que nos últimos jogos. Tivemos dificuldades no passe. Sabíamos que o Belenenses joga num 3-5-2 mas no início é sempre difícil. Não fomos suficientemente bons", referiu na Sport TV.Questionado sobre se a equipa sentiu a ausência de Bruno Fernandes, o técnico holandês respondeu assim: "Primeiro que tudo podemos jogar melhor com estes jogadores. Claro que o Bruno Fernandes é um bom jogador, mas estava suspenso. Ganhámos, mas não foi um bom jogo".