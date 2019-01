Marcel Keizer: «Gosto do Acuña e espero que fique no Sporting»

Marcel Keizer celebra esta terça-feira o 50.º aniversário mas confessou, entre sorrisos, que não pediu como prenda aos jogadores do Sporting o apuramento para as meias-finais da Taça de Portugal na partida de amanhã, diante do Feirense. "Não peço presentes. Temos de continuar a trabalhar, seja aniversário ou não, temos de fazer o nosso trabalho.""Em relação ao último encontro o Bruno Gaspar não pode jogar, temos dois jogos muito próximos e não conseguiu recuperar. Temos muitos jogos, penso que para os jogadores isso é bom, mas pode ser demais. Até agora está tudo bem, mas temos de ver jogo a jogo quem está disponível. É muito. Depois deste temos apenas dois dias de descanso antes de jogarmos outra vez em casa. É exequível, mas era melhor para a qualidade do futebol se tivéssemos mais tempo de descanso.""Não é mais importante, mas é importante. São os quartos-de-final, podemos estar últimos quatro e queremos ganhar.""Eles têm avançados rápidos, jogam bem organizados, pressionam alto e baixo. São muito compactos e temos de quebrar isso. Não me assusta mas sei que têm qualidade.""Não posso dizer nada, é preciso esperar. Não está cá e por isso não falo sobre isso.""Tentamos tudo o que foi possível no jogo. Foi um encontro muito tático, os jogadores fizeram tudo para ganhar. Se há um treinador que gosta de futebol atacante sou eu, foi o que fizemos. Mas temos de controlar o jogo quando queremos atacar. Foi um encontro intenso, queríamos marcar, mas não foi possível.""Não posso falar disso. Gosto dele como jogador e espero que fique no Sporting."