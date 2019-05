Marcel Keizer: «Há um processo disciplinar a Sérgio Conceição? Não sabia»

Marcel Keizer concedeu uma entrevista à RTP onde fez a antevisão da final da Taça de Portugal com o FC Porto. O timoneiro do Sporting abordou ainda a polémica em torno de Sérgio Conceição, dizendo que nem sabia que o técnico do FC Porto tem um processo disciplinar pelos acontecimentos no Dragão."É 50/50, porque é uma final e ambas as equipas tiveram uma semana para descansar. Todos vão estar em forma. Para eles não sei, mas para nós é muito importante, vamos fazer tudo para ganhar.""Não sei, acho que ambos pensem em ganhar, vamos ver o que acontece no sábado.""É uma possibilidade, mas há mais. Os jogadores sabem e é fácil mudarmos de semana para semana.""Não posso dizer o onze. Não posso dizer nada sobre isso. Os primeiros 20 minutos antes da expulsão foram razoáveis, mas temos de criar mais situações.""Não vi no relvado, só na televisão. Não tenho nada a dizer.""Não sei. Há um processo disciplinar? Não sabia. Só penso em futebol e na minha equipa e não noutros processos de outras equipas.""Não vi o discurso, não posso comentar. As pessoas podem dizer o que quiserem."