Marcel Keizer já conta com Jovane Cabral recuperado

O Sporting prepara o jogo da Supertaça, agendado para domingo frente ao Benfica no Estádio Algarve, e esta quarta-feira já contou com Jovane Cabral na sessão de trabalho.O jovem avançado de 21 anos, que falhou o jogo de apresentação aos sócios devido a mialgia de esforço na coxa esquerda, voltou a treinar na manhã desta quarta-feira sem limitações.Para a sessão de trabalho desta quarta-feira, Marcel Keizer contou ainda com Anthony Walker, guarda-redes sub-19, assim como Nuno Mendes e Eduardo Quaresma, que continuam a trabalhar com a equipa principal.Já Stefan Ristovski, Valentin Rosier e Rafael Camacho continuam a realizar trabalho limitado, enquanto Rodrigo Battaglia continua a recuperar da grave lesão sofrida na temporada passada.De referir ainda que a equipa foi recebida no relvado por crianças que participam no programa Férias Academia.