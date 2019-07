Os reforços Rafael Camacho e Eduardo apresentaram-se esta terça-feira no treino da equipa às ordens de Marcel Keizer.O extremo português e o médio brasileiro juntaram-se ao restante no plantel no relvado, que hoje contou também com João Oliveira, dos sub-23, e com o jovem Nuno Mendes, sub-17.O Sporting refere no seu site que Battaglia e Rosier continuam entregues ao departamento médico.