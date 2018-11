Marcel Keizer já está em Lisboa: «Muito feliz por estar aqui»

O novo treinador do Sporting já está em Lisboa. Marcel Keizer aterrou um pouco antes das 12h30 no Aeroporto Humberto Delgado e amanhã assinará até 2021. Como Record adiantou , o técnico ex-Al Jazira estará já hoje nas bancadas de Alvalade para assistir, ‘in loco’, ao encontro entre a sua nova equipa e o Chaves."Estou muito feliz por estar aqui", limitou-se a dizer o holandês, numa chegada algo confusa ao aeroporto, devido à presença de muitos repórteres.O primeiro treino de Marcel Keizer na Academia de Alcochete deverá ser na terça-feira, já que amanhã deverá ser dia de folga para o plantel leonino. No entanto, não está neste momento descartada a presença de Keizer no quartel-general do leão na segunda-feira, de forma a que o novo treinador do Sporting comece a conhecer os cantos à sua nova casa.