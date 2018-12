Marcel Keizer: «Jogamos para ganhar mas também para os adeptos»

O Sporting-Rio Ave visto em 60 segundos O Sporting-Rio Ave visto em 60 segundos

Marcel Keizer mostrou-se satisfeito com a vitória e exibição do Sporting diante do Rio Ave nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O técnico admitiu na Sport TV que há coisas a melhorar e elogiou o adversário dos leões."Tentamos jogar futebol para ganhar mas também para os adeptos, pressionar alto. Os jogadores adoram jogar futebol e é isso que se vê, gostam de ter a posse da bola. Podemos melhorar. Hoje o Rio Ave teve tanta bola ou mais do que nós. Jogámos contra uma boa equipa e estamos satisfeitos. Eficácia foi determinante? Sim. O Rio ave também teve oportunidades. No final em contra-ataque podíamos ter feito melhor, mas estou satisfeito.""É uma das coisas mais difíceis no futebol, é algo a melhorar. Adoro que joguem simples mas com mobilidade e que tenham opções de passe. Temos de ter cuidado porque houve contra-ataques na segunda parte. Temos de melhorar isso.""É muito cedo. Agora são os ‘quartos’. Estamos a aproximar-nos mas ainda não estamos lá. Agora vem o V. Guimarães no domingo."