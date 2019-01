Marcel Keizer: «Jogo com FC Porto é importante mas não decisivo»

Marcel Keizer afirma que o jogo deste sábado com o FC Porto, em Alvalade, às 15h30, "é muito importante mas não decisivo".O treinador do Sporting sublinha a importância do confronto com os dragões, mas lembra que ainda há muito campeonato para jogar."Estamos a meio do caminho. É um jogo muito importante, frente a uma equipa muito boa. É importante mas não decisivo", afirmou o técnico holandês na antevisão do encontro."Estão no 1.º lugar, têm oito pontos de vantagem, estão a jogar bem, mas a época é longa. Amanhã vamos tentar fazer o nosso jogo e conquistar os três pontos", referiu, adianando apenas que Montero está fora dos convocados , enquanto Bast Dost está disponível para defrontar o FC Porto.