Marcel Keizer: «Não fizemos uma boa segunda parte»

Marcel Keizer admitiu que a equipa do Sporting não esteve tão bem na segunda parte como esteve na primeira no jogo frente ao Moreirense . O treinador dos leões falou ainda do mercado e voltou a dizer que quer manter Acuña no plantel."Um jogo difícil. Começámos bem, marcámos logo aos dois minutos. Depois fizemos o segundo golo e jogámos para marcar mais. Sofremos o 2-1 e depois a equipa não esteve bem com a bola. Não fizemos uma boa segunda parte, o 2-1 durou muito tempo, mas os meus jogadores correram muito. Não estiveram tão bem na posse de bola, mas a energia para manter a vitória foi muito boa.""Acha que jogamos muitos jogos? Normalmente quando fazemos o 3-0 é fácil, mas as coisas correram de forma diferente e tivemos de lutar até ao fim. Ainda temos uns dias para descansar antes do próximo jogo.""Já disse que adoro o Acuña como jogador e como pessoa, espero que fique. Todos os treinadores querem novos jogadores durante o período de mercado, mas vamos ver."