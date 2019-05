Marcel Keizer: «Não sei quanto ao FC Porto mas para nós será uma partida muito importante»

Marcel Keizer não escondeu, esta sexta-feira, o desejo em vencer a final da Taça de Portugal, este sábado, frente ao FC Porto. Na antevisão da partida, o técnico leonino admitiu esperar por "dia bonito para o futebol português", relembrando que este será uma partida diferente relativamente à da última jornada do campeonato, na qual o emblema azul e branco saiu com um triunfo por 2-1.Na primeira época ao serviço dos leões, Marcel Keizer prepara-se para disuputar o segundo troféu, depois de ter já ter conquistado esta temporada, frente ao mesmo FC Porto, depois de eliminar o Sp. Braga nas meias-finais da prova.Claro que sabe bem estar aqui. Em Portugal, tudo anda em torno do futebol, toda a gente adora futebol. Por isso, o dia da final da Taça de Portugal espero que seja muito bom para todos os jogadores, treinadores e todos os envolvidos entre as duas equipas. Uma das partidas que tivemos [com o FC Porto] também foi uma final [Taça da Liga]. Uma final é sempre uma partida diferente. São duas equipas que vão dar tudo para conquista a Taça. É um dia grande e será diferente do jogo do campeonato.Nós estamos preparados para tudo. Estamos preparados para vencer e também para o caso de haver grandes penalidades. Vamos a jogo.Não. Penso que este será um momento de oportunidade para outros jogadores. É claro que lamentamos não ter a equipa toda pronta para ir a jogo mas não existem problemas em outros jogadores ocuparem essas posições.Bem, é a final da Taça, logo é um jogo especial. Já tivemos alguns jogos importantes durante esta temporada, tal como o jogo com o Benfica e todos os outros que tivemos para o campeonato. Porém, estamos preparados para vencê-lo.Não sei quanto à outra equipa, mas para nós é muito importante. Nós sabemos o que temos a fazer. Os jogadores gostam da pressão que existe nestes jogos. Portanto sim, é um encontro importante para nós e estamos empenhados em vencê-lo.