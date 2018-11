Marcel Keizer: «O objetivo foi atingido e com bom futebol»

Marcel Keizer mostrou-se satisfeito com a vitória expressiva no terreno do Qarabag, salientando a exibição da sua equipa. O técnico não quer ainda apontar à final, mas apenas se mostra preocupado com o jogo seguinte."O objetivo foi atingido e com bom futebol. Eles fizeram 1-1 e não foi um jogo fácil. Sabíamos que normalmente o Qarabag é uma boa equipa, mas estivemos muito bem. Marcar seis golos num jogo europeu, os jogadores estiveram muito bem"."Os jogadores que temos na frente. Nani, Dost, Diaby. Não há segredos.""Jogámos um jogo e falam da final? Agora é a fase a eliminar, temos de ver o sorteio. Queremos ir o mais longe possível, mas para já temos de focar-nos em jogar bom futebol. Hoje fiquei satisfeito e agora jogamos segunda-feira.""Segunda-feira jogamos novamente. Todos os jogos são importantes no Sporting. Agora o foco é nesse jogo com o Rio Ave".