Marcel Keizer: «Pobre é pouco para o que aconteceu»

O travão de Félix aos festejos, os lenços brancos e CR7 atento a tudo: as imagens do Sporting-Benfica

O Sporting perdeu este domingo em casa frente ao rival Benfica, por 2-4 , num jogo em que os leões sofreram bastante. No final Marcel Keizer mostrava-se bastante descontente com a exibição da sua equipa."Pobre é pouco para o que aconteceu. Isto não é o nosso jogo. Os jogadores correram mais do que em outros jogos mas os passes não tinham qualidade. Correram mas sem controlar o jogo. Foi muito mau", admitiu o treinador dos leões. "Ganhámos a Taça da Liga, mas custou-nos em lesões. Espero que possamos fazer melhor já na quarta-feira."Quanto à substituição de Nani, Marcel Keizer afirmou ter sido apenas uma opção técnica, não existindo qualquer problemas físico com o jogador. "Nani está bem, mas também temos mais opções na equipa.""Temos apenas dois dias para nos prepararmos e não é a primeira vez. É muito difícil, mas temos de o fazer", referiu quanto ao próximo dérbi já quarta-feira, com Keizer a afirmar ainda não sabe se pode contar com Acuña e Mathieu: "Os dois jogadores partiram o nariz, vamos ver o que acontece. Ainda não sabemos".Apesar da derrota e da exibição deste domingo, Marcel Keizer espera que os adeptos continuem a apoiar a equipa.