Marcel Keizer: «Precisamos de uma vitória e isso torna tudo mais difícil»

O treinador do Sporting, Marcel Keizer, está confiante no regresso às vitórias, já no jogo deste sábado, em Santa Maria da Feira, na 3ª jornada do Grupo D da Allianz Cup."A minha expectativa é a de que vamos ter um jogo difícil fora de casa. Precisamos de uma vitória, o que o torna ainda mais difícil. É claro que, estando no Sporting, precisamos sempre de ganhar, por isso não será muito diferente de outros jogos, querendo vencer. Sobre o Feirense, o que sei é o que vi, dois jogos. É o que fazemos sempre para estudar o adversário seguinte. Parece-me que estão a jogar bem e são perigosos em contra-ataque, saem com muitos jogadores. Têm qualidade com a bola nos pés. Portanto, teremos de ser muito bons", desejou Marcel Keizer ao canal do clube leonino.O Sporting precisa de bater os fogaceiros para se apurar para a final four da prova e o holandês traçou a via para os leões seguirem em frente: "Como já disse, dependemos também do outro jogo [Marítimo-Estoril], mas temos de olhar para nós mesmos, para o nosso jogo. Em primeiro lugar temos de tentar ganhar, o que será uma tarefa muito difícil, depois veremos o que acontece no outro campo. O apuramento pode depender de um golo, portanto, em função disso, poderemos ter de jogar mais ao ataque ou um pouco mais à defesa. Veremos durante o jogo."Apesar da derrota em Guimarães, o técnico holandês quer a equipa dê uma resposta convincente já este sábado: "Perdemos esse jogo e gostamos mesmo é de ganhar todos os jogos. Mas quando se perde um jogo a vontade de ganhar o seguinte ainda é maior. Para nós é importante ganhar. Quando se é treinador ou jogador no Sporting tem de se ganhar todos os jogos."Keizer elogiou também os jogadores mais novos que se estão a integrar no grupo de trabalho: "Encaixaram-se muito bem. Temos um bom grupo que aceita os jogadores como eles são, o que faz com que não seja difícil para quem chega. No campo, percebe-se que precisam de se adaptar um pouco ao treino, ao treinador, aos outros jogadores, o que é normal. Têm muita energia. Gosto do que eles estão a fazer nos treinos. Teremos de ver nas próximas semanas, espero que continuem assim."O treinador da turma de Alvalade também está a ficar contagiado pela massa associativa do Sporting: "Espero que os adeptos compareçam para ajudar a equipa, como fazem sempre e em grande número. Para nós é muito importante que eles possam apoiar-nos quando estamos atrás e que possam moralizar-nos ainda mais quando estamos à frente. Essa energia fica na equipa. É muito bom sentir que é um clube em que podemos fazer as coisas juntos, por isso espero que eles estejam lá de novo."