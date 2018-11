Marcel Keizer: «Queremos fazer um longo caminho na Taça de Portugal»

Marcel Keizer, treinador do Sporting, quer ir longe na Taça de Portugal. Na véspera de defrontar o Lusitano de Vildemoinhos na 4.ª eliminatória da prova, o holandês, que vai estrear-se no comando técnico dos leões, definiu o objetivo."Para mim todas as competições são importantes. Amanhã queremos ganhar, fazer um longo caminho na Taça. O ano passado fomos à final", referiu em conferência de imprensa.Confirmando as ausências de Raphinha, Ristovski e Montero para a partida, Keizer resumiu depois o modelo de jogo a usar: "Vou continuar em 4x3x3 e temos jogadores para isso.Por fim, o treinador garantiu que o foco dos jogadores está apenas dentro das quatro linhas, apesar da turbulência à volta do clube: "Falo com os jogadores sobre futebol. Isto é que o eu gosto e os jogadores também. O foco está virado apenas para o futebol e isso é que é importante".