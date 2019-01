Marcel Keizer: «Renan esteve muito bem»

Marcel Keizer elogiou Renan pelas três defesas no desempate por penáltis no Sp. Braga-Sporting ( 1-1, 3-4 pen ), ao mesmo tempo que sublinhou o cansaço que a equipa já sente e que o levou a descansar Bas Dost."O empate foi justo. A qualidade de jogo não foi boa, mas um empate e depois vencer nos penáltis deixa-me feliz. Em relação à qualidade de jogo, creio que podemos fazer melhor.""Defendeu quatro penáltis, não foi? Três! Muito bom! Esteve muito bem! Sentiu-se o cansaço na equipa, mas o espírito coletivo fez o trabalho por nós. O Sp. Braga esteve melhor nos primeiros 10 minutos, mais agressivo... Nós só depois entrámos no jogo e fomos mais agressivos. Foi um jogo de poucas chances e creio que ambas as equipas podem jogar mais""É uma questão física para o todo o plantel, pois jogamos muitos jogos. Todos sabem que à vezes temos de mudar, para manter a frescura do plantel. Hoje foi o Luiz Phellype e não o Bas Dost. Pode acontecer outra vez no futuro. Estava cansado e acho que estava na hora. Talvez esteja bem para o próximo jogo.""Não queremos reclamar do calendário, só temos de descansar. É claro que temos menos um dia de descanso, é difícil, mas vamos tentar a nossa sorte"