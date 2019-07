Marcel Keizer rendido: «Eu trabalho para um grande clube»

Com menos de um ano em Portugal, Marcel Keizer está plenamente convencido: "Eu trabalho para um grande clube. É o que penso de cada vez que vejo o apoio dos nossos adeptos."

O técnico destacou essa massa de apoio "na época passada em Portugal" e agora confirma-o no estrangeiro - os leões já estiveram na Suíça, Bélgica e agora Estados Unidos. "É um grande clube, com muitos adeptos. É ótimo para todos", sustentou.

Sobre a nova temporada, Keizer falou dos jovens que têm "uma grande oportunidade de jogarem com o restante que grupo que temos à disposição". "Podem aprender bastante em duas ou três semanas, ao verem a rapidez do jogo e quão rápido eles têm de jogar. É algo que têm de trabalhar", vincou.

Os reforços também mereceram uma palavra do técnico holandês. "O Eduardo e o Luciano [Vietto] podem atuar no meio-campo ou nas alas. Para o Luciano, houve uma diferença na forma como ele estava habituado a jogar. O Luís Neto, que também é reforço, também está a adaptar-se rapidamente porque a qualidade está lá. Jogou todas as partidas no centro da defesa e tem uma grande personalidade. Vai haver muita competição", antecipou.