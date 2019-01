Marcel Keizer: «Se não existir qualidade de passe não se pode jogar com pressão alta»

O treinador do Sporting considera que para se conseguir jogar com "pressão alta" é preciso "qualidade de passe", por isso tem dado tempo para os jogadores se adaptarem, desvalorizando os golos sofridos pela sua equipa."A pressão alta no futebol também está relacionada com a qualidade de passe, se não existir não se pode jogar com pressão alta. É uma forma complicada de se jogar mas é positiva para a equipa. Tenho dado tempo aos jogadores para se adaptarem. Obviamente que prefiro não sofrer golos, mas o futebol é um desporto em que se ganha a partir do momento em que se marca mais do que os golos do que aqueles que se sofre. É preciso melhorar a cada jogo", afirmou Marcel Keizer esta sexta-feira na conferência de antevisão do jogo com o FC Porto. Este sábado, Alvalade é palco do clássico entre leões e dragões, um jogo agendado para as 15h30.