Marcel Keizer: «Se o presidente pediu o título? Não é a sua forma de ser»

Marcel Keizer abordou a luta pelo título em entrevista à RTP 3 e adiantou que Frederico Varandas, presidente do Sporting, quer, como todos no clube, conquistá-lo, mas não o exigiu ao técnico. O holandês incluiu o Sp. Braga na luta e, olhando para dentro, falou ainda de Bas Dost."Não há motivos para preocupações. É algo que acontece, fizemos muito no ataque e agora estamos a trabalhar mais o setor defensivo esta semana. Vamos ficar bem.""O Bas Dost teve um início complicado na última época. Quando cheguei estava lesionado mas agora fez toda a pré-temporada. Marcou um golo bonito contra o Valencia e esta preparado e está ao nível de todos os que fizeram a pré-época.""Não sei, estou aqui há seis meses, não sei o que aconteceu nos últimos 17 anos. Eu já sabia que era um grande clube e quando fomos à Suíça e aos Estados Unidos vi que ainda é um clube maior. Em todos os países que visitamos temos adeptos à nossa espera.""Não sei o orçamento deles. Eu tenho confiança na minha equipa, é claro. Já tinha o ano passado e mantenho-a. Mas a janela de mercado está aberta e há coisas que ainda podem acontecer.""Eu acho que ele o quer, mas não é a sua forma de ser. Desejamos muito ser campeões mas é uma luta entra quatro equipas. O ano passado o Sp. Braga esteve muito tempo na luta e podemos esperar alguma coisa.""Acho que não.""Não sei, pode haver diferenças.""Não me vai arrancar essa resposta."